كتيبة جنين ترد على اطلاق سرايا القدس طائرة مسيرة باسم "جنين"

جنين/ سما/

ردت كتيبة جنين، مساء اليوم الخميس، على إطلاق الناطق العسكري باسم سرايا القدس إسم "جنين" على الطائرة المسيرة التي كُشف عنها اليوم.

جاء ذلك في تغريدة، لكتيبة جنين على تيلغرام، وهذا نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم

{وكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ}

سورة الروم - 47

كتيبة جنين الإعلام الحربي

وكان قد، كشف الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، اليوم الخميس 28/4/2022، عن مُسيرة "جنين" التي تعمل ضمن الميدان العملياتي في القوة الجوية التي يواصل مجاهدونا تعزيزها وتطويرها داخل في قطاع غزة المحاصر.

وأعلن أبو حمزة خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، بالصورةِ عن عمليةِ استهدافِ جيبٍ تابعٍ لجيشِ العدوِّ قامتْ بها طائرَاتُ السرايا المُسَيَّرَةُ التي دَكَّتْ حصونَ العَدُوِّ عند الساعةِ الحاديةَ عشرَ من صباحِ يومَ السبتِ الموافقِ السابعِ من سبتمبرْ عامَ ألفينِ وتسعةَ عشرَ، وعادَتْ إلى قواعِدِهَا بسلامٍ.