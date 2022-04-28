  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتيبة جنين ترد على اطلاق سرايا القدس طائرة مسيرة باسم "جنين"

الخميس 28 أبريل 2022 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة جنين ترد على اطلاق سرايا القدس طائرة مسيرة باسم "جنين"



جنين/ سما/

ردت كتيبة جنين، مساء اليوم الخميس، على إطلاق الناطق العسكري باسم سرايا القدس إسم "جنين" على الطائرة المسيرة التي كُشف عنها اليوم.

جاء ذلك في تغريدة، لكتيبة جنين على تيلغرام، وهذا نصها:


 بسم الله الرحمن الرحيم

{وكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ}
سورة الروم - 47

كتيبة جنين الإعلام الحربي

WhatsApp Image 2022-04-28 at 4.22.11 PM.jpeg

وكان قد، كشف الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، اليوم الخميس 28/4/2022، عن مُسيرة "جنين" التي تعمل ضمن الميدان العملياتي في القوة الجوية التي يواصل مجاهدونا تعزيزها وتطويرها داخل في قطاع غزة المحاصر.

وأعلن أبو حمزة خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، بالصورةِ عن عمليةِ استهدافِ جيبٍ تابعٍ لجيشِ العدوِّ قامتْ بها طائرَاتُ السرايا المُسَيَّرَةُ التي دَكَّتْ حصونَ العَدُوِّ عند الساعةِ الحاديةَ عشرَ من صباحِ يومَ السبتِ الموافقِ السابعِ من سبتمبرْ عامَ ألفينِ وتسعةَ عشرَ، وعادَتْ إلى قواعِدِهَا بسلامٍ.

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة ..قائد حرس الثورة الإيرانية يتحدث بمهرجان جماهيري في غزة (فيديو)

بوتين يهدد: لدينا سلاح لن نتباهى به بل سنستخدمه

شاهد: "الغارديان" تنشر فيديو مروعا لإعدام جماعي لمدنيين في سوريا

الكشف عن أكبر مزرعة من نوعها في العالم في مصر

حددت أيام عطلة عيد الفطر..أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: إقرار عطلة عيد الفطر ..

رُبع مليون مصلٍ يحيون ليلة القدر في الأقصى (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

مركز الأمن القومي: مُسيرّات حزب الله الهجومية تُشكل التهديد الإستراتيجي الأخطر لإسرائيل

صور وفيديو: سرايا القدس تعلن إدخال وحدات قتالية جديدة ضمن صفوف السرايا

لهذا السبب.. رئيس الشاباك التقى الرئيس الفلسطيني قبل عدة ايام في رام الله

الأردن “الغاضب” يضغط بقوة لإعادة واحترام الوضع القائم بالأقصى ويوجه رسالة لواشنطن

الاحتلال يستدعي 6 كتائب من قوات احتياط لحماية "خط التماس" مع الضفة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم