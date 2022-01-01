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اشتية يبحث مع موراتينوس آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين

الخميس 28 أبريل 2022 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع موراتينوس آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين



رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، مع الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، آخر التطورات على المستوى السياسي، ومستجدات الأوضاع في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بفلسطين، وتوفير الحماية الفورية لأبناء شعبنا من الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، في ظل عدم وجود أفق سياسي، وتسارع الإجراءات الإسرائيلية من تهويد للقدس والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وسياسة القتل والاعتقالات اليومية،

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