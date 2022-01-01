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خلال استقباله الحية.. قاليباف: قضية فلسطين مُتجذرة ومحور المقاومة

الخميس 28 أبريل 2022 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال استقباله الحية.. قاليباف: قضية فلسطين مُتجذرة ومحور المقاومة



وكالات - سما-

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لدى استقباله العضو القيادي في المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن “قضية فلسطين والقدس متجذرة في إيران”.
وأكّد قاليباف أن إيران تعتبر القضية الفلسطينية القضية الإسلامية الأولى، ودعم فلسطين من أهم الأولويات، ورأى أن “على محور المقاومة أن يجعل ثمن التطبيع مع الكيان الصهيوني باهظاً”.
من جهته، أكّد القيادي في حركة حماس، خليل الحية، أن “الشعب الفلسطيني بوعيه ويقظته لم يسمح للكيان الصهيوني بتنفيذ خطته لإخلاء المسجد الأقصى من أهله الشرعيين، وبذلك بقى المسجد الاقصى والقدس عنواناً لجهاد ومحور المقاومة”.
وقال الحية: “بالقدر الذي يسعى فيه الكيان الصهيوني لتكريس التطبيع، فإن الشعب الفلسطيني وتيار المقاومة يشتد قوة ويزداد تلاحماً”.
وطالبت إيران قبل أيام مجلس الأمن بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الفلسطينيين.

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