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فحص سرطان الأمعاء ضروري لكبار السن

الخميس 28 أبريل 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فحص سرطان الأمعاء ضروري لكبار السن



وكالات / سما /

يتأثر نمو الخلايا السرطانية في الجسم بالعديد من العوامل البيئية ونمط الحياة والوراثة، وهذا يعني أن كل فرد معرض للإصابة بالسرطان، بغض النظر عن العمر أو الجنس فقط فرص الإصابة به تزداد مع تقدم العمر، ونفس الشيء يظهر في حالات سرطان الأمعاء، فى سلسلة "اطمن على نفسك"  نتعرف على أهمية فحص سرطان الأمعاء لكبار السن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وتشير البيانات إلى أن حوالي 90% من حالات سرطان الأمعاء يتم تشخيصها لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، مما يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة لهم لإجراء فحص منتظم لمنع نمو الخلايا السرطانية في مرحلة مبكرة.

يمكن أن يؤدي العلاج المتأخر إلى جانب الأمراض المصاحبة المرتبطة بالشيخوخة إلى زيادة تدهور الحالة الصحية وقد يؤدي إلى الوفاة.

فيما يلي بعض العلامات وعوامل الخطر الشائعة لسرطان الأمعاء التي يجب أن تعرفها:-

ما هو سرطان الأمعاء؟

يبدأ سرطان الأمعاء المعروف أيضًا بسرطان القولون أو سرطان المستقيم في الأمعاء الغليظة أو القولون تبدأ الحالة عادةً عندما تتشكل كتل صغيرة حميدة من الخلايا على الجدار الداخلي للقولون.

تُعرف هذه الكتل بالزوائد اللحمية وقد تتحول بمرور الوقت إلى سرطانية وتؤدي إلى سرطان القولون.

في البداية، تؤدي الأورام الحميدة إلى الحد الأدنى من المشكلات التي لا يمكن اكتشافها إلا من خلال الفحص المنتظم لأنها لا تؤدي إلى أي أعراض شديدة.

يمكن أن يساعد بدء العلاج في مرحلة مبكرة في التغلب على التحكم في نمو الخلية السرطانية وإنقاذ الحياة.

العلامات الشائعة لسرطان الأمعاء

تتضمن بعض العلامات الواضحة لسرطان الأمعاء ما يلي:-

- تغير مفاجئ في عادات التبرز.

- كثرة الإسهال أو الإمساك.

- نزيف في المستقيم أو دم في البراز.

-الانزعاج المستمر في البطن

-شعور بأن أمعائك لا تفرغ تمامًا

-ضعف أو تعب

-فقدان الوزن غير المبرر

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