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اتحاد الطائرة يسحب قرعة بطولة "وطن واحد"

الخميس 28 أبريل 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الطائرة يسحب قرعة بطولة "وطن واحد"



رام الله / سما /

سحبت في مقر بلدية سنجل، قرعة بطولة "وطن واحد" للكرة الطائرة، والتي ينظمها اتحاد اللعبة الفلسطيني بالتعاون مع نظيره الكويتي، وبرعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية.

وحضر الحفل بلدية سنجل الدكتور معتز طوافشة، ورئيس الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة الكابتن حمزة راضي، وأعضاء الاتحاد معروف شطارة ورياض سليم، والأمين العام راني عصفور، وممثلون عن الأندية المشاركة، وحشد من أهالي سنجل.

واستهل الحفل بتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء، ومن ثم الوقوف للنشيد الوطني الكويتي والسلام الوطني الفلسطيني، ثم استمع الحضور لكلمة عبر تقينة الإعلام المرئي لرئيس الاتحاد الكويتي الدكتور عبد الهادي الشبيب، الذي أكد على عمق العلاقة التاريخية بين الكويت وفلسطين، مؤكداً وقوف بلاده مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ورحب رافي عصفور رئيس نادي سنجل بالحضور نيابة عن فعاليات سنجل، مشيداً بالدور الريادي لمرزوق الغانم، ومواقفه المشرفة في دعم القضية الفلسطينية.

وقال حمزة راضي أن هذه البطولة، تأتي باكورة التعاون بين الاتحادين الفلسطيني والكويتي، بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، مبيناً أن هذه البطولة سيتبعها أنشطة لتطوير منظومة اللعبة، بما يشمل المدربين والحكام، وتبادل المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات الوطنية، وتطوير البنية التحتية.

واستعرض رئيس لجنة المسابقات رياض سليم لوائح ونظام البطولة، مبيناً أنها ستقام وفق خروج المغلوب من مرة واحدة، وأن الفرق ستقسّم إلى 4 مجموعات، وسترصد للفائزين مكافآت مالية.

وأوقعت سنجل في مواجهة شقبا، والنبي الياس في مواجهة رمون، وجيوس بمواجهة كفر جمّال، والقوات بملاقاة شبتين، فيما يلتقي جينصافوط مع واد رحال، وبيت عوا مع عصيرة القبلية، وبرقا مع إماتين، والنزلة الشرقية مع عزون، أما في المحافظات الجنوبية فيلتقي خدمات جباليا مع الصداقة، وشباب جباليا مع نماء.

#بطولة وطن واحد #وطن واحد #اتحاد الطائرة

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