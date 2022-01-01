وزير التربية : قد نضطر إلى تمديد العام الدراسي

رام الله / سما /

أكد مروان عورتاني وزير التربية والتعليم اليوم الخميس ان وزارة التربية قد تضطر لتمديد العام الدراسي الجديد في ظل المعوقات التي تشوب العملية التعليمية .

واوضح عورتاني ان قرار التمديد لن يؤثر على الثانوية العامة وخاصة ان خططها جاهزة وهناك بدائل ولن يكون هناك تعارض بين التمديد وبين امتحانات الثانوية العامة.

وبين الوزير خلال مؤتمر صحفي تعليقاً على إضرابات العملية التعليمة في الضفة نتيجة عدم انصياع عدد من المعلمين لاتفاقية النقابة انه تم رفع علاوة المهنة لـ19% هو الاعلى على مدار العقود الثلاثة ، مشيرا انه يأتي ضمن توجه استراتيجي للارتقاء بالعملية التعلمية.

يتبع..