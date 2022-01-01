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ارتفاع سعر ليتر البنزين الأحد المقبل

الخميس 28 أبريل 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع سعر ليتر البنزين الأحد المقبل



القدس المحتلة / سما /

يعود سعر ليتر البنزين 95 أوكتان إلى الارتفاع، يوم الأحد المقبل، وسيصل سعره بالخدمة الذاتية إلى 7.06 شيكل، أي بزيادة 12 أغورة، بينما سعره بالخدمة الكاملة سيرتفع بـ21 أغورة.

وسيصبح سعر البنزين 95 أوكتان بالخدمة الذاتية 6.04 شيكل في مدينة إيلات المعفية من ضريبة القيمة المضافة، وسعر الليتر بالخدمة الكاملة 6.11 شيكل.

وكان سعر ليتر البنزين 95 أوكتان قد انخفض بنصف شيكل، مقبل أسبوعين، بعد خفض ضريبة البلو (المحروقات) بنصف شيكل بموجب قرار وزارة المالية، وسعره اليوم 6.94 شيكل.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية أن "ارتفاع الأسعار في الشهر الأخير نابعة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وأسهم بنحو ثلثي الارتفاع، وكذلك ارتفاع عنصر البلو نتيجة ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك منذ بداية العام الحالي".

ويذكر أن وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، أوعز بخفض ضريبة البلو، منتصف الشهر الحالي، بسبب غلاء أسعار سلع كثيرة، وتعهد بدراسة خفض آخر لسعر البنزين في حال استمرار ارتفاع الأسعار.

وكان سعر ليتر البنزين قد ارتفع في آذار/مارس الماضي بـ34 أغورة، وفي مطلع نيسان/أبريل بـ39 أغورة.

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