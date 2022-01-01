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لماذا يريد ليفاندوفسكي الرحيل عن بايرن ميونخ؟

الخميس 28 أبريل 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا يريد ليفاندوفسكي الرحيل عن بايرن ميونخ؟



وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن الأسباب التي تدفع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للرحيل عن بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويواجه بايرن ميونخ صعوبة كبيرة في إقناع ليفاندوفسكي بتجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2023، مما يجعله مرشحاً لمغادرة النادي في الصيف، لاسيما وأن هناك اهتمام كبير من برشلونة بالحصول على خدماته.

ويعود سبب تعثّر مفاوضات تجديد عقد ليفاندوفسكي إلى عدم موافقة النادي على منحه عقد طويل الأمد، وهو الأمر الذي يشعره بالإحباط، فرغم أنه يبلغ 33 عاماً، إلا أنه يثق بقدرته على الحفاظ على مستواه لعدة سنوات، لأنه يهتم كثيراً بحالته البدنية.

وهناك سبب رئيسي آخر يجعل ليفاندوفسكي غير متحمس للبقاء في النادي البافاري، يتمثل في عدم شعوره بالراحة مع المدرب الجديد جوليان ناجلسمان، وذلك بسبب الطريقة التي يلعب بها الفريق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ليفاندوفسكي يشعر أنه طريقة لعب بايرن ميونخ مع ناجلسمان لا تمنحه فرص كافية، حيث أن الفريق البافاري لم يعد يرسل الكثير من الكرات العرضية لمنطقة الجزاء.

ويعتقد ليفاندوفسكي أن بانتقاله إلى برشلونة سيحصل على فرص أكثر للتهديف، لأن جميع اللاعبين سيستهدفون إرسال الكرة له داخل منطقة الجزاء.

#ليفاندوفسكي #بايرن ميونخ #برشلونة #ناجلسمان

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