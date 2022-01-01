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الاتحاد الأوروبي يدرس إقصاء الريال و برشلونة و يوفنتوس من دوري الأبطال

الخميس 28 أبريل 2022 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدرس إقصاء الريال و برشلونة و يوفنتوس من دوري الأبطال



وكالات / سما /

أفادت صحيفة جازيتا ديلو سبورت بأنه يُمكن إبعاد أندية يوفنتوس ، برشلونة و ريال مدريد من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 20232024، وذلك إذا رفضوا عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية مشروع السوبر ليج.

ولا تزال أندية يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد منخرطين في إقامة بطولة السوبر ليج والتي تتكون من 12 نادياً أوروبياً رفيعي المستوى، وهو المشروع الذي انهار في غضون 48 ساعة.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت المحكمة التجارية في مدريد بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه تصريح الآن في فرض عقوبات على الأندية الثلاثة لكونه الهيئة الإدارية الوحيدة المنوطة بتنظيم مسابقات الأندية الأوروبية.

ومع ذلك أفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي لا ينوي اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي ضد تلك الأندية، وسيتم عقد جلسة استماع جديدة في محكمة مدريد في 14 يونيو، في حين أن نحكمة العدل الأوروبية لن تُعلن حكمها بشأن مشروعية دوري السوبر الأوروبي قبل عام عام 2023.

ولهذا السبب فإن الأندية الثلاثة غير مُعرضة لخطر الإقصاء من البطولة في الموسم القادم، ولكن يجب أن يواجهوا نفس العقوبات المفروضة على الأندية التسعة التي انسحبت من المشروع قبل عام، بما في ذلك التنازل عن 5% من الإيرادات لموسم واحد من اللعب في المسابقة الأوروبية ودفع غرامة قدرها 15 مليون يورو، وإذا لم يقبلوا تلك العقوبات فمن المحتمل استبعادهم من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 20232024.

#ألكسندر تشيفرين #دوري أبطال أوروبا #برشلونة #الاتحاد الأوروبي #ريال مدريد #يوفنتوس

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