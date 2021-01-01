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هدف تاريخي لجناح إنتر ميلان بالكالتشيو

الخميس 28 أبريل 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدف تاريخي لجناح إنتر ميلان بالكالتشيو



وكالات / سما /

دوّن الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح إنتر ميلان، هدفا تاريخيا خلال لقاء بولونيا, في المباراة المؤجلة من الجولة 20 للدوري الإيطالي.

وأحرز بيريسيتش الهدف بمجهود رائع، بعدما استغل كرة وصلته من زميله نيكولو باريلا، ليراوغ مدافع بولونيا, ويطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الشباك.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن اللاعب الكرواتي سجل أسرع هدف لإنتر ميلان بالدوري الإيطالي هذا الموسم، كونه جاء بعد دقيقتين و53 ثانية.

وأوضحت "أوبتا", أن الهدف هو الأسرع الذي يسجله الإنتر بالدوي منذ روميلو لوكاكو مهاجم الفريق السابق، أمام جنوى في فبراير 2021، عندما جاء بعد 32 ثانية فقط.

#الكالتشيو #هدف #إنتر ميلان #بولونيا #الدوري الإيطالي #بيريسيتش

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