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الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.89% في آذار الماضي

الخميس 28 أبريل 2022 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.89% في آذار الماضي



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 0.89% خلال شهر آذار 2022 مقارنة مع شهر شباط 2022أ، وبلغ الرقم القياسي العام 106.38 خلال شهر آذار 2022 مقارنة بـ105.44 خلال شهر شباط 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.02%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 105.89 خلال شهر آذار 2022 مقارنة بـ104.83 خلال شهر شباط 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.19%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 110.92 خلال شهر آذار 2022 مقارنة بـ111.12 خلال شهر شباط 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.77%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 1.17%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 6.40%، وبلغ متوسط سعر خاروف بلدي حي 28.54 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 32.37 شيقل/كغم، ومتوسط سعر عجل بلدي حي 14.92 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 10.83 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم صوص عمر يوم 3.21 شيقل/صوص، ومتوسط سعر البيض الطازج 11.16 شيقل/2كغم، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 12.14%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 2.99%، نتج هذا الانخفاض عن انخفاض أسعار بعض أصناف الخضروات الطازجة، وبلغ متوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية 3.15 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزهرة 1.75 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 2.71 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الأخضر 8.22 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 4.50 شيقل/كغم، ومتوسط سعر  بازيلاء خضراء 2.49 شيقل/كغم.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.66%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بنسبة 18.52%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 4.92%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 3.32%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 2.83%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 2.54%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 1.12%، وأسعار صناعة الأحذية بنسبة 1.03%، رغم انخفاض أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة "زيوت التشحيم" بمقدار 3.26%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 1.43%.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.11% خلال شهر آذار 2022 مقارنة بشهر شباط 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

#الاحصاء #أسعار المنتج

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