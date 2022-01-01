كشف رد السيسي على طلب مرسي تدريب الجيش المصري لعناصر من المعارضة السورية

القاهرة / وكالات /

كشفت الحلقة 26 من مسلسل “الاختيار 3” مناقشة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي، بعد إعلان الأخير قطع العلاقات مع سوريا خلال “مؤتمر دعم القوى الإسلامية للثورة السورية”.

وقال السيسي ردا على طلب مرسي تدريب الجيش لعناصر من المعارضة السورية: “نحن نرفض أي محاولة لتوريط القوات المسلحة المصرية في أي صراعات خارج الحدود”.

وأضاف: “والأيام القادمة ستثبت خطأ وخطوة ما يحدث في سوريا”.

ورفض وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قرار محمد مرسى بقطع العلاقات مع سوريا، حيث التقى السيسي بمرسي وأشار إلى أنه سيتعامل مع الذي حدث على أنه محاولة سياسية لتهديد المعارضة، مع رفضه التام لهذا الأسلوب وتوريط الجيش المصري في أي معارك خارجية.

ويوضح السيسي أن الغرض من القضية السورية هو إحداث حرب أهلية وتدمير الدول من الداخل، والأيام المقبلة ستثبت خطر هذه الحرب على سوريا، مؤكدا أن مصر نجت من هذه الفكرة الخبيثة.

ثم ينتقل المشهد في الحلقة 26 من المسلسل إلى الشارع ليوثق مظاهرات خرجت حينها تدعم محمد مرسى وقراراته وسط توقعات بوصول مصر إلى حرب أهلية.