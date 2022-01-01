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مهنا: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة بداية الشهر المقبل

الخميس 28 أبريل 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهنا: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة بداية الشهر المقبل



اريحا /سما /

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، اليوم الخميس، عن إجراء تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة، اعتبارا من الأول من أيار المقبل.

وأوضحت الإدارة العامة للمعابر في بيان صحفي، أن المعبر سيعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ويومي الإثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

وأشارت إلى أن كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة على المعبر ستعمل على تسهيل مرور المسافرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

وأهاب مهنا بالمواطنين، اتخاذ كافة التدابير الوقائية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكد من الحجز على المنصة المجانية لمن يحتاج.

#معبر الكرامة

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