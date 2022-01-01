  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 28 أبريل 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

*  "يديعوت أحرونوت":

- شركة شتراوس تعلن عن سحب كافة منتوجاتها من الأسواق بسبب جرثومة السالمونيلا

- أردوغان سيزور السعودية 

- بوتين يغلق حنفية الغاز لبولندا وبلغاريا لرفضهم الدفع بالروبل 

* "معاريف":

- موجة جديدة من الكورونا في الخريف 

- قتل فلسطيني بجنين واعتقال 12 شابا

- تسليم أمر هدم منزل منفذ عملية ديزنكوف 

* "هارتس"

- روسيا تهدد بمواصلة الحرب خارج حدود أوكرانيا وأيضا الحرب الاقتصادية 

- بوتين: إذا هددنا سنرد بسرعة البرق 

- إغلاق ملف ضد شبان عرب تراجعوا عن اعترافاتهم بأحداث الرملة

- بعد 7 سنوات في المحكمة المركزية بالقدس.. إدانة 7 يهود بالتحريض على الإرهاب خلال عرس تم فيه طعن صور لأفراد عائلة دوابشة 

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

لأول مرة ..قائد حرس الثورة الإيرانية يتحدث بمهرجان جماهيري في غزة (فيديو)

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

بوتين يهدد: لدينا سلاح لن نتباهى به بل سنستخدمه

الكشف عن أكبر مزرعة من نوعها في العالم في مصر

حددت أيام عطلة عيد الفطر..أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

التنمية بغزة تكشف أعداد الأسر المستفيدة من المساعدات قبيل عيد الفطر

الأخبار الرئيسية

اذاعة عبرية : رئيس الشابك التقى الرئيس الفلسطيني قبل عدة ايام في رام الله

الأردن “الغاضب” يضغط بقوة لإعادة واحترام الوضع القائم بالأقصى ويوجه رسالة لواشنطن

الاحتلال يستدعي 6 كتائب من قوات احتياط لحماية "خط التماس" مع الضفة

63443d9de6ce54cb9518431f11789af8

يتخللها اعلان مهم..كلمة مرتقبة للناطق العسكري باسم سرايا القدس «أبو حمزة»

hAzyG

لأول مرة ..قائد حرس الثورة الإيرانية يتحدث بمهرجان جماهيري في غزة (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم