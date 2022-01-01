رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- شركة شتراوس تعلن عن سحب كافة منتوجاتها من الأسواق بسبب جرثومة السالمونيلا

- أردوغان سيزور السعودية

- بوتين يغلق حنفية الغاز لبولندا وبلغاريا لرفضهم الدفع بالروبل

* "معاريف":

- موجة جديدة من الكورونا في الخريف

- قتل فلسطيني بجنين واعتقال 12 شابا

- تسليم أمر هدم منزل منفذ عملية ديزنكوف

* "هارتس"

- روسيا تهدد بمواصلة الحرب خارج حدود أوكرانيا وأيضا الحرب الاقتصادية

- بوتين: إذا هددنا سنرد بسرعة البرق

- إغلاق ملف ضد شبان عرب تراجعوا عن اعترافاتهم بأحداث الرملة

- بعد 7 سنوات في المحكمة المركزية بالقدس.. إدانة 7 يهود بالتحريض على الإرهاب خلال عرس تم فيه طعن صور لأفراد عائلة دوابشة