رام الله / سما /
فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- شركة شتراوس تعلن عن سحب كافة منتوجاتها من الأسواق بسبب جرثومة السالمونيلا
- أردوغان سيزور السعودية
- بوتين يغلق حنفية الغاز لبولندا وبلغاريا لرفضهم الدفع بالروبل
* "معاريف":
- موجة جديدة من الكورونا في الخريف
- قتل فلسطيني بجنين واعتقال 12 شابا
- تسليم أمر هدم منزل منفذ عملية ديزنكوف
* "هارتس"
- روسيا تهدد بمواصلة الحرب خارج حدود أوكرانيا وأيضا الحرب الاقتصادية
- بوتين: إذا هددنا سنرد بسرعة البرق
- إغلاق ملف ضد شبان عرب تراجعوا عن اعترافاتهم بأحداث الرملة
- بعد 7 سنوات في المحكمة المركزية بالقدس.. إدانة 7 يهود بالتحريض على الإرهاب خلال عرس تم فيه طعن صور لأفراد عائلة دوابشة