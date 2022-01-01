رام الله / سما /

تصدر استشهاد الشاب أحمد مساد (21 عاماً) من بلدة برقين، خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

وركزت الصحف الثلاث على اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع العاهل الأردني عبد الله الثاني بالعاصمة الأردنية عمان.

كما أبرزت الصحف خبر إحياء نحو 250 ألف مصلٍ ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد من برقين وإصابات واعتقالات خلال اقتحام لمدينة جنين ومخميها

- الرئيس والعاهل الأردني يبحثان سبل الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية

- 250 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

- مجلس الوزراء يصادق على خطط الإصلاح الحكومي ويوافق مبدئياً على إنشاء شركة كهرباء فلسطين

- رواتب الموظفين اليوم بنسبة 80% و20% من المستحقات

- المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شوال بعد غروب شمس السبت

- رائد رضوان: رفع السرية المصرفية أدى إلى تعزيز إجراءات المكافحة

- اشتية يلتقي مجموعة من الشركاء الرئيسيين تحضيراً لعقد اجتماع المانحين الشهر المقبل

- الأسير ناصر أبو حميد يمر بمرحلة حرجة وتدهور على الوضع الصحي للمعتقل المصاب نور الدين جربوع

* "الأيام":

- استشهاد شاب من برقين في مخيم جنين خلال اقتحام إسرائيلي واندلاع مواجهات

- الرئيس والعاهل الأردني يتباحثان في عمان حول القدس وتعزيز التنسيق بين القيادتين

- المالية: صرف الرواتب اليوم

- ربع مليون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

- المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شوال بعد غروب شمس السبت

- الأسير عبد الله العارضة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

- الحكومة تقرر تشكيل لجنة مختصة لدراسة رواتب جميع موظفي السلطة

- تدهور سريع في صحة الأسير أبو حميد

* "القدس":

- شهيد وثلاثة جرحى خلال اقتحام جنين ومخميها

- الرئيس والملك يبحثان سبل الدفاع عن القدس وتعزيز التنسيق المشترك

- ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في الأقصى

- المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شوال بعد غروب شمس السبت

- استشهاد 4 جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي

- اجتماع أردني – إسرائيلي بعد رمضان لمناقشة التوترات في الأقصى ومنع امتدادها للضفة والقطاع

- مجلس الوزراء يصادق على خطط الإصلاح الحكومي ويشكل لجنة لدراسة الرواتب وقانون الخدمة المدنية