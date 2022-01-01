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المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة

الخميس 28 أبريل 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة



القدس المحتلة / سما /

 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر لهذا العام 1443ه، الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الصيفي للمسجد الأقصى المبارك.

وحث المفتي العام، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، والتواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مشيرا إلى أنه يجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

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