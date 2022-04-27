  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير عبد الله العارضة يشرع بإضراب مفتوح رفضًا لاستمرار عزله انفراديًا

الخميس 28 أبريل 2022 05:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير عبد الله العارضة يشرع بإضراب مفتوح رفضًا لاستمرار عزله انفراديًا



رام الله/سما/

 أكّد نادي الأسير أنّ الأسير عبد الله العارضة من جنين، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لتمديد أمر عزله الانفراديّ، الذي فُرض عليه منذ شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي في أعقاب عملية "نفق الحرّيّة".

والعارضة أحد قيادات الحركة الأسيرة، وهو معتقل منذ عام 1999، ومحكوم بالسّجن لمدة 26 سنة، على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال.

 ‏

يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال وعقب عملية "نفق الحرّيّة" صعّدت من سياسة العزل الانفراديّ وتحديدا بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل أبطال "نفق الحرّيّة" إضافة إلى مجموعة من الأسرى تتهمهم إدارة سجون الاحتلال بتقديم المساعدة لهم. 

وفقد الأسير العارضة والدته خلال سنوات أسره وحرمه الاحتلال من وداعها.

#الاسير عبد الله العارضة

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي يزعم : "ضربنا هدفا لحماس لا نستهدفه عادة وهو ثمين لا بديل عنه"

فيديو : السيسي يترحم على مرسي.. ويقول: التآمر عليه تآمر على مصر

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

بوتين يهدد: لدينا سلاح لن نتباهى به بل سنستخدمه

حددت أيام عطلة عيد الفطر..أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

اجتماع للمفوضية الأوروبية لاتخاذ القرار النهائي بشأن مساعدات فلسطين

الأخبار الرئيسية

hAzyG

لأول مرة ..قائد حرس الثورة الإيرانية يتحدث بمهرجان جماهيري في غزة (فيديو)

63443d9de6ce54cb9518431f11789af8

يتخللها اعلان مهم..كلمة مرتقبة للناطق العسكري باسم سرايا القدس «أبو حمزة»

حماس تعلق على الوثيقة الاسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى

--

رُبع مليون مصلٍ يحيون ليلة القدر في الأقصى (صور وفيديو)

photo_2022-04-27_18-54-36

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع ملك الأردن

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم