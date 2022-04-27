الأسير عبد الله العارضة يشرع بإضراب مفتوح رفضًا لاستمرار عزله انفراديًا

رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير أنّ الأسير عبد الله العارضة من جنين، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لتمديد أمر عزله الانفراديّ، الذي فُرض عليه منذ شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي في أعقاب عملية "نفق الحرّيّة".

والعارضة أحد قيادات الحركة الأسيرة، وهو معتقل منذ عام 1999، ومحكوم بالسّجن لمدة 26 سنة، على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال.

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يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال وعقب عملية "نفق الحرّيّة" صعّدت من سياسة العزل الانفراديّ وتحديدا بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل أبطال "نفق الحرّيّة" إضافة إلى مجموعة من الأسرى تتهمهم إدارة سجون الاحتلال بتقديم المساعدة لهم.

وفقد الأسير العارضة والدته خلال سنوات أسره وحرمه الاحتلال من وداعها.