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40 منظمة تونسية تطالب بعزل "اسرائيل" ووضعها في قائمة للدول الخارجة على القانون

الخميس 28 أبريل 2022 05:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
40 منظمة تونسية تطالب بعزل "اسرائيل" ووضعها في قائمة للدول الخارجة على القانون



تونس/سما/

 طالبت أكثر من 40 منظمة وجمعية واتحاد تونسية، المجتمع الدولي بعزل اسرائيل واعتبارها كيانا عنصريا خارجا على القانون الدولي ووضعها في القائمة السوداء للكيانات والمجموعات والتنظيمات والدول التي تنتهك المبادئ الاساسية للامم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

ودعت تلك المنظمات والجمعيات والاتحادات، في بيان وقعت عليه، الاتحاد الاوروبي والمفوضية السامية لحقوق الانسان واليونيسكو ومجلس اوروبا ومجلس حقوق الانسان بجنيف، إلى العمل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني فورا ووضعه تحت الحماية الدولية، إلى حين ارغام اسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية بايجاد حل عادل لقضية فلسطين.

ومن المنظمات الموقعة على البيان: النقابة الوطنية للصحفيين التونسية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، والنقابات الإعلامية بالاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية النساء الديمقراطيات.

#تونس

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