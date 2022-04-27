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الاحتلال يعزز قواته في القدس بآلاف العناصر..

الأربعاء 27 أبريل 2022 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعزز قواته في القدس بآلاف العناصر..



القدس المحتلة/سما/

عززت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من قواتها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وذلك في ظل المخاوف الإسرائيلية من اندلاع مواجهات محتملة مع تدفق مئات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر.

وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم، الأربعاء، مداولات أمنية لتقييم الأوضاع في القدس، للاطلاع على استعدادات أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي لليلة القدر وصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في االمسجد الأقصى.

وعقدت جلسة "تقييم الأوضاع"، بحضور وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، بحسب هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، وتقرر تعزيز قوات الاحتلال في القدس بحو 3 آلاف عنصر.

وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى محادثات إسرائيلية - أردنية بمشاركة مجلس الأوقاف في القدس، أجريت في الساعات الأخيرة، في محاولة لـ"تخفيف حدة التوتر".

ولفتت القناة إلى أن التقديرات بأن عدد المصلين الذين يحيون ليلة القدس في المسجد الأقصى، هذه الليلة، قد يصل إلى نحو 90 ألف مصلٍ.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن شرطة الاحتلال نشرت نحو 3000 عنصر في القدس بدعوى "خوفا من اندلاع أعمال شغب" في باحات المسجد الأقصى.

#الاحتلال الاسرائيلي #المسجد الاقصى

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