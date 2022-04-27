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حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الأربعاء 27 أبريل 2022 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا



غزة/سما/

أدانت حركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على سوريا، والذي راح ضحيّته عددٌ من المواطنين.

وقالت "حماس" في بيان مقتضب، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية يؤكد مجدداً خطورة وتهديد هذا الاحتلال على أمن ومصالح الأمتين العربية والإسلامية، وخاصة قضية فلسطين الوطنية.

وفجر اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، محيط العاصمة السورية دمشق بعدد من الصواريخ، ما أسفر عن استشهاد 4 جنود سوريين، وإصابة 3 آخرين.

وفي التاسع من أبريل/ نيسان الجاري، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا استهدف نقاطا في المنطقة الوسطي بسوريا.

وتستهدف إسرائيل بالقصف، من وقتٍ لآخر، مواقع سورية وأخرى تابعة لإيران هناك، وفق زعمها.

#حماس #سوريا

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