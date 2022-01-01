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شيخ الأزهر يوجه التحية لصمود شعبنا وتفانيه في الدفاع عن الأقصى

الأربعاء 27 أبريل 2022 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ الأزهر يوجه التحية لصمود شعبنا وتفانيه في الدفاع عن الأقصى



القاهرة/سما/

وجه شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، التحية للشعب الفلسطيني تقديرا لصموده واستبساله وتفانيه في الدفاع عن المسجد الأقصى، وحمايته من التدنيس الصهيوني لمقدساته.

وقال شيخ الأزهر خلال كلمته باحتفالية ليلة القدر اليوم الأربعاء، بمركز المنارة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "تحية من قلب كل حر أبي إليك شعب فلسطين البطل، وتقديرا كبيرا لصمودك وتصميمك على حراسة المسجد الأقصى، وحمياته والدفاع عنه".

كما توجه بالدعاء في هذه المناسبة المباركة أن يعيد إلى اليمن والعراق وسوريا وليبيا ولبنان الأمن والسلام والاستقرار والرخاء، وأن يخلص العالم كله من ويلات الحروب وموجات الكراهية وانتشار الأوبئة والأمراض، سائلا الله بأن يحق الحق وينصر أهله وأعوانه، ويبطل الباطل ويخذل أهله وأشياعه، وأن يرفع شأن أمتنا العربية والإسلامية بين الأمم، ويحقق لها أمنها واستقرارها.

#شيخ الازهر #المسجد الاقصى

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