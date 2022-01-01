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"المخابرات" يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين

الأربعاء 27 أبريل 2022 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المخابرات" يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين



جنين/سما/

 قدم جهاز المخابرات العامة في جنين، اليوم الأربعاء، مكرمة لأسر شهداء وأسرى منتسبي الجهاز في محافظة جنين.

وسلم وفد من الجهاز المكرمة لـ26 عائلة من أسر الشهداء و7 عائلات من ذوي الأسرى المنتسبين للمخابرات العامة.

وأكد الجهاز أن رسالته، وبتعليمات من رئيسه اللواء ماجد فرج، وبناء على تأكيد ما قاله رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرارا، بأنه لو بقي قرش واحد لدينا سيصرف لصالح عائلات الشهداء والأسرى.

وثمن أهالي الشهداء والأسرى هذه اللفتة الوطنية والإنسانية التي لها عدة دلائل أهمها حرص الجهاز على أبنائه ومتابعتهم في السراء والضراء .

#جنين

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