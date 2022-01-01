الرئيس عباس يتوجه الى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

رام الله/سما/

توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للقاء الملك عبد الله الثاني، لبحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والمقدسات، وتعزيز التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والاردنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيقيم جلالة الملك عبد الله الثاني، مائدة إفطار على شرف الرئيس، يليها جلسة مباحثات بين الزعيمين.

يضم الوفد المرافق لسيادته: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

و أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر مسؤول ،مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوجه إلى عمان على متن طائرة مروحية أردنية للقاء الملك عبد الله الثاني .