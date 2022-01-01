  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يتوجه الى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

الأربعاء 27 أبريل 2022 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتوجه الى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني



رام الله/سما/

توجه  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للقاء الملك عبد الله الثاني، لبحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والمقدسات، وتعزيز التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والاردنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيقيم جلالة الملك عبد الله الثاني، مائدة إفطار على شرف الرئيس، يليها جلسة مباحثات بين الزعيمين.

يضم الوفد المرافق لسيادته: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

و أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر مسؤول ،مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس  يتوجه إلى عمان على متن طائرة مروحية أردنية للقاء الملك عبد الله الثاني .

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي يزعم : "ضربنا هدفا لحماس لا نستهدفه عادة وهو ثمين لا بديل عنه"

الالتهاب الكبدي "الغامض" لدى الأطفال .. إليكم ما نعرفه عنه حتى الآن!

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية

اقتصاد غزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك

فيديو : السيسي يترحم على مرسي.. ويقول: التآمر عليه تآمر على مصر

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين وسط اشتباكات مسلحة (صور وفيديوهات)

الأخبار الرئيسية

اجتماع أردني اسرائيلي بعد رمضان..هذا ما سيتم بحثه

d2b4f7a6-4c07-480b-a7fd-7d8aac7ea0bd

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: إقرار عطلة عيد الفطر ..

حددت أيام عطلة عيد الفطر..أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

بعد قوله "حكم رهط كحكم تل أبيب".. هآرتس لبينيت: ماذا عن الجريمة و"حومش وأخواتها"؟

التنمية بغزة تكشف أعداد الأسر المستفيدة من المساعدات قبيل عيد الفطر

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم