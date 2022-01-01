  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"واتسآب" يحذر ملياري مستخدم من رسالة احتيال ويدعو إلى حذفها فورا

الأربعاء 27 أبريل 2022 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتسآب" يحذر ملياري مستخدم من رسالة احتيال ويدعو إلى حذفها فورا



وكالات/سما/

حذر تطبيق "واتسآب"، مستخدميه حول العالم من رسالة احتيالية، ودعى إلى حذفها فورا في حال وصولها إلى حساباتهم.


وبحسب "واتسآب"، يقوم المحتالون بإرسال رسالة إلى المستخدمين على أنهم من فريق الدعم الفني للتطبيق، حيث يستخدمون صورة الحساب التي تتضمن شعار "واتسآب" الذي يوحي بأنه رسمي وموثق، وذلك لسرقة أموال المستخدمين أو سرقة معلوماتهم، بحسب موقع wabetainfo.


وللتأكد من حقيقة الحساب، يشير "واتسآب" إلى ضرورة ملاحظة علامة توثيق خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله، حيث يؤكد التطبيق أن المحتالين غير قادرين على تقليد تلك العلامة. وفي حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب حذف الرسالة القادمة منه فورا.



ويلجأ المحتالون إلى هذه الطريقة بهدف الحصول على الرقم السري للتطبيق المكون من 6 أرقام، وبالتالي الوصول إلى معلومات الحساب أو أرقام الحساب المصرفية.


كما ينوه التطبيق إلى أن "واتسآب" لا يطلب أي معلومات عن البطاقة الائتمانية للمستخدمين أو أي معلومات أخرى مثل رمز المرور من أجل خدمات على التطبيق، وإذا واجهت ذلك، هذا يعني أنك تتعرض للاحتيال.

#واتساب

الأكثر قراءة اليوم

ضابط إسرائيلي يزعم : "ضربنا هدفا لحماس لا نستهدفه عادة وهو ثمين لا بديل عنه"

الالتهاب الكبدي "الغامض" لدى الأطفال .. إليكم ما نعرفه عنه حتى الآن!

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية

اقتصاد غزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك

فيديو : السيسي يترحم على مرسي.. ويقول: التآمر عليه تآمر على مصر

شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين وسط اشتباكات مسلحة (صور وفيديوهات)

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

d2b4f7a6-4c07-480b-a7fd-7d8aac7ea0bd

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: إقرار عطلة عيد الفطر ..

الرئيس عباس يتوجه الى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني

حددت أيام عطلة عيد الفطر..أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

بعد قوله "حكم رهط كحكم تل أبيب".. هآرتس لبينيت: ماذا عن الجريمة و"حومش وأخواتها"؟

التنمية بغزة تكشف أعداد الأسر المستفيدة من المساعدات قبيل عيد الفطر

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم