"واتسآب" يحذر ملياري مستخدم من رسالة احتيال ويدعو إلى حذفها فورا

وكالات/سما/

حذر تطبيق "واتسآب"، مستخدميه حول العالم من رسالة احتيالية، ودعى إلى حذفها فورا في حال وصولها إلى حساباتهم.



وبحسب "واتسآب"، يقوم المحتالون بإرسال رسالة إلى المستخدمين على أنهم من فريق الدعم الفني للتطبيق، حيث يستخدمون صورة الحساب التي تتضمن شعار "واتسآب" الذي يوحي بأنه رسمي وموثق، وذلك لسرقة أموال المستخدمين أو سرقة معلوماتهم، بحسب موقع wabetainfo.



وللتأكد من حقيقة الحساب، يشير "واتسآب" إلى ضرورة ملاحظة علامة توثيق خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله، حيث يؤكد التطبيق أن المحتالين غير قادرين على تقليد تلك العلامة. وفي حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب حذف الرسالة القادمة منه فورا.





ويلجأ المحتالون إلى هذه الطريقة بهدف الحصول على الرقم السري للتطبيق المكون من 6 أرقام، وبالتالي الوصول إلى معلومات الحساب أو أرقام الحساب المصرفية.



كما ينوه التطبيق إلى أن "واتسآب" لا يطلب أي معلومات عن البطاقة الائتمانية للمستخدمين أو أي معلومات أخرى مثل رمز المرور من أجل خدمات على التطبيق، وإذا واجهت ذلك، هذا يعني أنك تتعرض للاحتيال.