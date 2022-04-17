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الكشف عن أكبر مزرعة من نوعها في العالم في مصر

الأربعاء 27 أبريل 2022 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن أكبر مزرعة من نوعها في العالم في مصر



القاهرة/سما/

كشف مدير المعمل المركزى للأبحاث وتطوير النخيل في مصر عز الدين جاد الله، أن مزرعة نخيل توشكى التابعة لمحافظة أسوان تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم.


وأوضح عز الدين جاد الله أنه ستتم زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان.

وقال جاد الله، إنه خلال السنوات العشر المقبلة سيصبح لدى مصر 25 مليون فسيلة "نخلة صغيرة"، مشيرا إلى أن العائد الاقتصادي منها بـ37 مليار جنيه.

ولفت مدير معمل بحوث النخيل إلى أن الأصناف المزروعة هي أصناف ذات عائد اقتصادي كبير مثل "الخلاص، السكري، العنبره، عجوة المدينة، والصقعي، نبتة سيف، الشيشي، الشبيبي".

وأضاف جاد الله أن مصر تعد الأولى عالميا في إنتاج التمور، وتحتل من المركز التاسع إلى الـ12 في تصديرها، موضحا: "لدينا نحو 16 مليون نخلة تنتج 1.7 مليون طن من التمور، إلى أهمية تقييم الشتلات الناتجة من الزراعة المحلية والمستوردة في أماكن زراعتها، والتحسين المستمر لطرق إكثار نخيل البلح بطريقة زراعة الأنسجة، وعمل تجارب على التربة والري والتسميد ومناطق الإنتاج وتأثيرها على المحصول وجودة الثمار".

وأشار مدير معمل بحوث النخيل إلى أن هناك العديد من الصناعات في مصر تقوم على التمور، مضيفا أن الوزارة تنظم أيامًا حقلية من خبراء بالمعمل المركزى؛ للتوعية حول آفات وأمراض النخيل.

يذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج البلح بإنتاجية تصل إلى مليون و700 ألف حيث تعد مصر تمتلك ثروة من النخيل تقدر بنحو 15 مليون نخلة مثمرة.

#مصر

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