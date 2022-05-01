طالع: أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

غزة/سما/

هنأت متابعة العمل الحكومي شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، بقرب حلول عيد الفطر السعيد، ودعت اللجنة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، جماهير أمتنا لإحياء يوم القدس العالمي، وتأكيد ارتباطهم بالقدس وفلسطين بوصفها قضية العرب والمسلمين المركزية، وجددت دعوتها للرباط والاعتكاف بالمسجدين الأقصى والإبراهيمي، للدفاع عنهما وإحباط محاولات الاقتحام.

وناقشت اللجنة في جلستها عدد من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واطلعت على خطة عمل المؤسسات الحكومية استعدادا لعيد الفطر، كما اعتمدت محضر اجتماع لجنة شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

صرف المخصص المالي لدعم البلديات قبل عيد الفطر السعيد.

إقرار أيام عطلة عيد الفطر السعيد، على أن تبدأ صبيحة يوم الأحد الموافق 01/05/2022م، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 04/05/2022م.

صرف مبلغ (140 ألف شيقل) لصالح هيئة المعابر والحدود، بغرض تطوير وتحسين العمل بصالة الوصول في معبر رفح البري، وتنفيذ مشروع تسهيل وضبط الحركة على المعابر في قطاع غزة.

تكليف وزارة المالية بتوفير صيانة جهاز تفتيت الحصى في مستشفى الشفاء.

المصادقة على توفير شبكة إنارة كاملة لشارع الرشيد بمنطقة خانيونس.

اعتماد منهجية متابعة خطة التنمية للأعوام 2022-2024.

المصادقة على سياسات العمل لقطاع رعاية وكفالات الأيتام.

إحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم.

اعتماد معايير تصنيف شركات النظافة المقدمة للخدمات في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

الموافقة على تسوية عدد من تعديات الأراضي في العشوائيات.