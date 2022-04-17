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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 27 أبريل 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس



غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 28 أبريل 2022.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للأسماء في الكشف الملحق الجديد، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17).

ونوّهت إلى ضرورة إجراء فحص "كورونا" صباح غد الخميس في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

 

 وأكّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على الملحق الجديد: اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابطاضغط هنا

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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