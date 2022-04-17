آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 28 أبريل 2022.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للأسماء في الكشف الملحق الجديد، بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17).

ونوّهت إلى ضرورة إجراء فحص "كورونا" صباح غد الخميس في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على الملحق الجديد: اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17): اضغط هنا

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