التنمية بغزة تكشف أعداد الأسر المستفيدة من المساعدات قبيل عيد الفطر

غزة/سما/

قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون: "إن 12 ألف أسرة ستتلقى مبلغ 700 شيكل قبيل عيد الفطر، وإن 2000 أسرة ستتلقى مبلغ 640 شيكل سيتم توزيع جزء منها قبل عيد الفطر والجزء الآخر بعد عيد الفطر".

وتابع المدهون في تصريح صحفي: "انتهينا من الملفات التي تخص 12 ألف أسرة، ورفعناها لجهات الاختصاص ووصلت البنك الدولي وننتظر الصرف".

وأكد المدهون أن الصرف سيكون قبيل عيد الفطر، ولم يحدد يوم بعينه للصرف.

وعن معايير وشروط متلقي مبلغ 700 شيكل من الأسر، قال المدهون إن متلقي المبلغ هم من "حالات شؤون اجتماعية والأسر التي يزيد أفرادها عن خمسة فأكثر، والأسر التي تقودها نساء ومن هم ذوي الإعاقة بشرط أن مدرجين على برنامج مساعدات نقدية الحالات التي كانت تستفيد شيكات، بالإضافة لـ المرضى الفقراء الذين توجهوا للعلاج في الضفة الغربية".

وعن مساعدات من قبيل آخر ذكر المدهون أن "هناك 2000 أسرة ستستفيد من مبلغ 640 شيكل، سيتم توزيع جزء منها قبل العيد والجزء الآخر بعد العيد للأسر الفقيرة غير المستفيدة من يرنامج التحويلات النقدية وغير مدرجين على برنامج المساعدات وهو شرط أساسي".

وأشار المدهون إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية خلال شهر رمضان قدمت مساعدات لما يقارب 93,182 أسرة خلال شهر رمضان بقيمة أكثر من 16 مليون دولار كمساعدات متعددة كإيجارات وبدل علاجات وسلات خضار ورود صحية وطرود غذائية ومواد مساعدة لذوي الإعاقة وكسوة ملا