  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

في هذه الحالة.. روسيا ستوقف حربها بأوكرانيا

الأربعاء 27 أبريل 2022 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
في هذه الحالة.. روسيا ستوقف حربها بأوكرانيا



لندن/سما/

يعتقد الحلفاء الغربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيوقف الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الثالث، في حال تعرضت قواته للهزيمة فقط.


وكتبت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية تحليلا في أعقاب الاجتماع الأمني ضم 40 دولة في ألمانيا، لتعزيز قدرات كييف العسكرية في مواجهة الحرب الروسية، أشارت فيه إلى أن الحلفاء وصلوا إلى هذه القناعة.

وتقول الشبكة إن الحلفاء الغربيين خلصوا إلى أنه يمكن لبوتن وقف الحرب في أوكرانيا في حال منيت قواته بهزيمة فحسب، وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلا بالدعم الغربي، حتى لو كان ذلك ينطوي على المخاطرة بحرب أوسع في أوروبا.

وخلال الاجتماع، الذي يسعى عمليا لتشكيل تحالف داعم لأوكرانيا، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "أوكرانيا تعتقد بوضوح أنها قادرة على الانتصار وكذلك الجميع هنا من أجل تحقيق هذا الأمر".

وضمت الدول المشاركة العديد من الدول الأوروبية ودولا أخرى من خارج القارة العجوز، مثل كينيا وأستراليا وكوريا الجنوبية، مع أن هذا الأمر يعرضها لخطر المواجهة مع موسكو.


وتطورت نوعية الأسلحة التي يمنحها الغرب من الذخيرة إلى الدبابات، وهو أمر يعكس عزم الغرب على التصدي لروسيا، بما يؤدي إلى تركها ضعيفة بعد الحرب، حتى لا تتمكن من شن حرب مماثلة في المستقبل.

ويقول رئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال مارك ميلي، إن هناك حاجة ملحّة لتزويد أوكرانيا بأسلحة تقليدية أكثر، بينما تواجه هجوما روسيا جديدا في الشرق، بعدما تمكنت القوات الأوكرانية من إبعاد الجيش الروسي عن العاصمة كييف.

وفي حديثه أثناء الجلسة المغلقة، وصف الأسابيع المقبلة بأنها "حرجة"، وقال إن الوقت "ليس في صالح أوكرانيا".

وقال الجنرال ميلي: "نتيجة هذه المعركة تعتمد على الأشخاص الموجودين في هذه الغرفة (المشاركون في الاجتماع الأمني). سيقاتل الأوكرانيون، ونحن بحاجة للتأكد من أن لديهم الوسائل اللازمة للقتال".

#روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية
Screenshot_7

الأكثر قراءة اليوم

الالتهاب الكبدي "الغامض" لدى الأطفال .. إليكم ما نعرفه عنه حتى الآن!

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية

اقتصاد غزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك

فيديو : السيسي يترحم على مرسي.. ويقول: التآمر عليه تآمر على مصر

شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين وسط اشتباكات مسلحة (صور وفيديوهات)

محدث: 4 شهداء واصابة 3 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط مدينة دمشق (صور وفيديو)

مصر: منح شركة "اندومي" 48 ساعة لسحب منتجاتها الغذائية بعد تسببها في وفاة مواطنين

الأخبار الرئيسية

التنمية بغزة تكشف أعداد الأسر المستفيدة من المساعدات قبيل عيد الفطر

420222793854765

شاهد: والد منفذ عملية تل أبيب يواسي أهل الشهيد مساد

20220417_1650179345-249

الاحتلال يستعد لاقتحام الأقصى الجمعة المقبلة..وحماس: سنسخر كل امكانياتنا للدفاع عنه

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

ضابط إسرائيلي يزعم : "ضربنا هدفا لحماس لا نستهدفه عادة وهو ثمين لا بديل عنه"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم