شاهد: والد منفذ عملية تل أبيب يواسي أهل الشهيد مساد

جنين/سما/

ظهر والد الشهيد رعد خازم منفذ عملية تل أبيب، وهو يواسي عائلة الشهيد أحمد مساد، الذي استشهد فجر الأربعاء في جنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

ويرفض فتحي خازم والد الشهيد رعد، تسليم نفسه لقوات الاحتلال التي وجهت له استدعاءات عدة، وأصبح مطلوبا لسلطات الاحتلال.

وفي حديثه لعائلة الشهيد أحمد مساد، قال فتحي خازم: "لا يمكن أن نترك الاحتلال يغتال أولادنا ونحن نتفرج.. الشباب المقاومون سباع ولن تأكلهم كلاب اليهود"، مضيفا أن "هزيمتهم اقتربت، ولا نكذب الله ورسوله.. زوالهم حتمي".

وقال موجها خطابه لعائلة الشهيد مساد: "أقدم التهاني لكم وليس التعازي".