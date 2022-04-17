على خلفية مقابلة مع أفيخاي أدرعي.. القضاء اللبناني يصدر قراره بحق الإعلامية ماريا معلوف

بيروت/سما/

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، قراره بخصوص الإعلامية ماريا معلوف، على خلفية الإخبار المقدم ضدها باتهمات "الخيانة الوطنية" و"التطبيع مع إسرائيل" وغيرها.



وأصدرت القاضية، نجاة أبو شقرا، قرارها الظني، ظنت بموجبه بإدانة المدعى عليها، ماريا معلوف، بمخالفة المادة 1/7 من مقاطعة اسرائيل والظن بها بموجب المادة 295 عقوبات، والتي تتحدث عن "إضعاف الشعور القومي وإيقاذ النعرات العنصرية والمذهبية، وقد صدر بموجب القرار مذكرة توقيف غيابية بحقها".

وأفادت قناة "الجديد" بأن هذا القرار جاء "على خلفية الإخبار المقدم من قبل المحامي غسان المولى بوكالته عن الأسرى المحررين والإعلاميين، أحمد طالب وشوقي عواضة، وخليل نصرالله وحسين مرتضى ونبيه عواضة، أمام النيابة العامة العسكرية ضد الإعلامية ماريا معلوف بجرم الخيانة الوطنية واستدعاء عدوان خارجي لتشريد وقتل اللبنانيين واستباحة السيادة وتدمير الدولة ومخالفة القوانين لجهة الاتصال والتطبيع مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معلوف مع الناطق بلسان جيش العدو الصهيوني، أفيخاي أدرعي، وبعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عليها".