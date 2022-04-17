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الأونروا تحول 1.2 مليون دولار لعائلات تضررت منازلها كليا في غزة خلال العدوان الأخير

الأربعاء 27 أبريل 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تحول 1.2 مليون دولار لعائلات تضررت منازلها كليا في غزة خلال العدوان الأخير



غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الأربعاء، عن تحويلها 1.2 مليون دولار للبنوك في قطاع غزة، لصرفها لـ69 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال العدوان الأخير في مايو الماضي.

وقالت الأونروا في بيان : "تم تحويل دفعات مالية جديدة للبنوك في قطاع غزة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي".

وأوضحت أن "هذا المبلغ سيقدم كدفعات لـ 69 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال عدوان مايو الماضي، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة".

وأضاف البيان، "كما تم تحويل 340 ألف دولار أمريكي ليتم دفعها كمساعدات نقدية لـ 137 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل جزئي لتمكينهم من إصلاح منازلهم.

#الأونروا #غزة

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