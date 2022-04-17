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"الخارجية" و"التعليم العالي" توقعان اتفاقيتي تعاون لتسهيل اجراءات تصديق شهادات الدارسين في جورجيا وبيليز

الأربعاء 27 أبريل 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" و"التعليم العالي" توقعان اتفاقيتي تعاون لتسهيل اجراءات تصديق شهادات الدارسين في جورجيا وبيليز



رام الله/سما/

وقعت وزارتا الخارجية والمغتربين والتعليم العالي والبحث العلمي اتفاقيتي تعاون استجابة لمصلحة طلبتنا المسجلين لدى الجامعات في كل من جورجيا وبيليز، وتسهيلا لاجراء معادلة شهاداتهم الجامعية نظرا لعدم وجود تمثيل فلسطيني لدى هاتين الدولتين.

وقال مستشار وزير الخارجية أحمد الديك، إن الاتفاقيات جاءت في إطار التعاون والجهود المشتركة لتقديم أفضل الخدمات لطلبتنا الدارسين في الخارج بما يسهل تصديق ومعادلة شهاداتهم، بحيث تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتأكد من صحة الشهادات حسب النظام والأصول، في حين تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بالتصديق على الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات جورجيا وبيليز وتحمل أختام وزارتي خارجيتهما بعد التأكد من صحة الأختام.

#الخارجية الفلسطينية #التعليم العالي

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