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اكتشاف "تمثال لينين" على المريخ!

الأربعاء 27 أبريل 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف "تمثال لينين" على المريخ!



وكالات / سما /

احتفل شيوعيو العالم كله وبعض سكان الاتحاد السوفيتي السابق يوم 22 أبريل بذكرى مرور 152 عاما على ميلاد زعيم البروليتارية العالمية فلاديمير لينين.

وقد فاجأهم عالم الآثار الافتراضي المعروف، سكوث وارينغ الذي أعلن انه اكتشف بواسطة موقع  Google Mars على سطح المريخ حفرة  رُسم على قاعها وجه ما.

يرى الكثير من الناس في الحفرة ليس وجها فقط، لكنهم تعرفوا على وجه لينين يظهر فيها. ولم يقل، سكوث وارينغ إنه وجه لينين بالذات. إلا أن مواطني الاتحاد السوفيتي السابق تعرفوا فورا على صورة مألوفة منذ الطفولة تم نقشها على قطع نقدية يوبيلية بقيمة روبل واحد أصدرت بمناسبة حلول الذكرى المئوية لميلاد فلاديمير لينين.

وتغيب عنها فقط أرقام ( 1870 – 1970) التي االاحتفال بالذكرى المئوية لميلاده. أما بقية السمات فتشبه تماما، حسب بعض الشيوعيين، ملامح وجه مؤسس أول دولة سوفيتية.

مع ذلك فإن الوجوه على كوكب المريخ تظهر، حسب علماء الكواكب، بسبب التضاريس الغريبة ولعب الضوء والظل وكذلك بفضل خيال من يرصدونها.

أما المواطنون الذين يميلون إلى الغموض من بين الذين يرون نقوشا بارزة مع صور لينين، فيعطونها مغزى خياليا. وإنهم ينتظرون انتصار الثورة البروليتارية العالمية ويؤكدون أن الانتظار لن يستغرق وقتا طويلا.

#تمثال لينين #المريخ #لينين #كوكب المريخ

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