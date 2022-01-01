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تسريبات لأبرز مواصفات "آيفون 14"

الأربعاء 27 أبريل 2022 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات لأبرز مواصفات "آيفون 14"



وكالات / سما /

كشفت تسريبات تقنية تتعلق بهاتف "أبل" من طراز "آيفون 14"، الذي يعتقد خبراء تقنيون أنه سيكون مهما جدا بالنسبة للشركة الأميركية باعتباره سيمثل نقطة فارقة في تاريخ هذه السلسلة، أنه سيزود بترسانة من المزايا والمواصفات القوية.

ومن بين التسريبات تلك التي أشار إليها المتخصص بأخبار منتجات "أبل" في موقع "بلومبيرغ" مارك غورمان، بخصوص مواصلة الشركة العمل على دمج مزايا الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

وتعد ميزة الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية أبرز الإضافات في الإصدارات المقبلة، حيث ستتيح الإبلاغ عن حالات الطوارئ وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى جهات مختارة في حالة عدم توفر خدمة خلوية.

وستكون الكاميرا الجديدة ذات الدقة 48 ميغابكسل حصرية على الطراز "برو"، بينما سيحتفظ نموذج "14" العادي بكاميرا بدقة 12 ميغابكسل.

كذلك أشار المحلل التقني مينغ تشي كو إلى أن النسخة "برو" ستعتمد شريحة "أي 16" الجديدة، بينما تظل الشريحة "أي 15" في باقي الإصدارات، حسبما ذكر موقع "ماك رومرز".

وفيما يتعلق بحجم شاشة العرض، فإن التوقعات تشير إلى أن القياس المعتمد لها في "آيفون 14 ماكس" سيكون 6.7 إنشات.

أما بالنسبة للتصميم، فيعتقد غورمان أن إصدارات "آيفون 14" ستكون بتصميمات قريبة جدا من تلك الخاصة بالطرز 12 و13، وستكمن الاختلافات في الكاميرا لتناسب المستشعرات الجديدة المدمجة، مع المحافظة على ذات الحواف المسطحة والزوايا المستديرة.

وستتضمن الشاشة مكانا صغيرا لما يعرف بـ"النوتش"، وسيكون على شكل حبة صغيرة بالإضافة إلى فتحة دائرية للكاميرا الأمامية كحل أولي من أبل لإضافة ميزة التعرف على الوجه.

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