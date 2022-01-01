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"واتساب" يحذر 2 مليار مستخدم من أمر خطير

الأربعاء 27 أبريل 2022 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" يحذر 2 مليار مستخدم من أمر خطير



وكالات / سما /

حذر تطبيق التواصل الفوري "واتساب" عدد مستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم من رسالة احتيالية، داعيا إلى حذفها فورا.

وقال موقع (wabetainfo)، الذي يتابع أخبار "واتساب"، إن المحتالين يوهمون الضحايا بأنهم من الدعم الفني في التطبيق، وذلك في محاولة لسرقة معلوماتهم الخاصة.

ويستخدم المحتالون تطبيقات التواصل الفوري بشكل واسع في عمليات سرق معلومات المستخدمين أو أموالهم نظرا لانتشارها الواسع.

وتظهر صورة نشرها الموقع مقارنة بين معلومات حساب الدعم الفني الحقيقي في "واتساب"، وحساب الدعم الفني المزيف.

وإمعانا في التضليل، يستخدم المحتالون صورة الحساب التي تتضمن شعار "واتساب" الذي يبدو رسميا وموثقا.

ولكن هناك وسيلة سهلة للتأكد من أن الحساب حقيقي أم لا، وهي علامة توثيق خضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس في داخله، وهذه العلامة لا يستطيع المحتالون الحصول عليها.

وفي حال وصول أي رسالة من حساب في داخل صورته علامة التوثيق، يجب حذف الرسالة القادمة منه فورا.

ويسعى المحتالون إلى معرفة رقم المرور الخاص بالحساب المكون من 6 أرقام، حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحساب، أو أرقام الحسابات المصرفية للمستخدم لتجنب وقف الحساب.

ولا يطلب "واتساب" أبدا أي معلومات عن البطاقة الائتمانية للمستخدمين أو أي معلومات أخرى مثل رمز المرور من أجل خدمات على التطبيق، وإذا أراد أي شخص الحصول على هذه المعلومات فهذا يعني أنه يحاول خداعك.

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