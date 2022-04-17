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رسميا.. إلغاء الدوري الأوكراني هذا الموسم

الأربعاء 27 أبريل 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. إلغاء الدوري الأوكراني هذا الموسم



وكالات / سما /

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني، إلغاء فعاليات الموسم الحالي من الدوري في أعقاب الغزو العسكري الروسي للبلاد.

ووافقت الأندية الـ16 المنافسة بالدوري الأوكراني الممتاز بالإجماع, على هذا القرار, ما يعني عدم وجود بطل هذا الموسم.
 

وعندما تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، جرى تعليق مسابقة الدوري الممتاز وكان حينها يتصدر شاختار دونيتسك جدول الترتيب برصيد 47 نقطة من 18 مباراة.

بينما تواجد دينامو كييف في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وكانت فترة العطلات الدولية على وشك الانتهاء، لكن المسابقة لم تستأنف مرة أخرى.

يشار إلى أن فريقي شاختار وزوريا لوهانسك لم يتدربا على ملعبيهما منذ عدة سنوات، حيث ينتمي الناديان إلى شرق أوكرانيا التي تشهد صراعا مع الانفصاليين الموالين لروسيا منذ عام 2014.
 

#الدوري الأوكراني #أوكرانيا #روسيا

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