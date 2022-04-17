رقم سلبي غير مسبوق لريال مدريد

وكالات / سما /

ألحق مانشستر سيتي، رقمًا سلبيًا تاريخيًا بريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

وافتتح كيفين دي بروين، التسجيل للمان سيتي في الدقيقة الثانية، وعزز جابرييل جيسوس النتيجة في الدقيقة 11.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد استقبل هدفين في أول 11 دقيقة بمباراة في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في مسيرته بالمسابقة.

وبلغ مانشستر سيتي المربع الذهبي للبطولة القارية، بعد الفوز ذهابًا على أرضه 1-0 أمام أتلتيكو مدريد، والتعادل دون أهداف في الإياب.

أما ريال مدريد فأطاح بتشيلسي حامل اللقب، بالفوز عليه ذهابًا خارج الديار 3-1، والخسارة على أرضه إيابًا بنتيجة 2-3.