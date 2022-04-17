لماذا يقاتل برشلونة للفوز بالمركز الثاني في الدوري الإسباني؟

وكالات / سما /

فقد برشلونة حظوظه بشكل كامل فيما يتعلق بالتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد أن اتسع الفارق مع الغريم التقليدي ريال مدريد إلى 15 نقطة، قبل 5 جولات فقط على نهاية الموسم.

وانتفض برشلونة في عام 2022 مع المدرب تشافي هيرنانديز، ونجح في الصعود من المركز التاسع إلى المركز الثاني، حتى أن البعض بدأ يتحدث عن إمكانية خطف اللقب من ريال مدريد الذي كان يتصدر بفارق مريح، لكن الفريق دخل في أزمة نتائج خلال الأسابيع الأخيرة، وتلقى هزيمتين على ملعبه في الليجا.

ويحتاج ريال مدريد لنقطة واحدة فقط من مبارياته الخمسة المتبقية ليتوج بلقب الدوري الإسباني. بينما يقاتل برشلونة الآن للحفاظ على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ولا تبدو مهمة برشلونة صعبة بحجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال، فهو يبتعد عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس بفارق 6 نقاط، وفارق كبير كهذا من الصعب تقليصه في ظرف 5 جولات، لاسيما وأننا نتحدث عن منافسة بين فريق كبير وفريق متوسط.

ويركز برشلونة على أن يحجز مقعد بين المراكز الأربعة الأولى، ليتجنب أي مفاجآت، لكن هذا ليس هو هدفه الوحيد قبل انتهاء الموسم، لأنه يقاتل أيضاً من أجل الحفاظ على الوصافة، وعدم خسارتها لمصلحة إشبيلية أو أتلتيكو مدريد.

رغبة برشلونة بالحفاظ على المركز الثاني لا تتعلق بالعامل المعنوي، وإنما يريد الفريق المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تغيّر نظامها في الأعوام الثلاث الأخيرة، وبات يشارك بها 4 فرق بدلاً من فريقين.

عدم احتلال البرسا المركز الثاني وعدم المشاركة في كأس السوبر سوف يؤدي إلى خسارته مبلغ مالي كبير، حيث تصل قيمة الإيرادات من هذه البطولة ما يقارب 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى أنها تمنحه فرصة لتحقيق لقب سهل نسبياً مقارنة بباقي البطولات.

ويشارك في بطولة كأس السوبر الفريقين المتأهلين لنهائي كأس إسبانيا، ، كما يشارك أيضاً صاحب المركز الأول والثاني في الليجا. وحتى هذه اللحظة هنا هناك 3 فرق حسمت المشاركة رسمياً، وهي ريال مدريد وريال بيتيس وفالنسيا، ليبقى الصراع قائماً على البطاقة الرابعة التي يتنافس عليها برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.