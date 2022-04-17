سان جيرمان يستغنى عن خمسة من نجومه في الصيف

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قررت الاستغناء عن خمسة من لاعبيها لإعادة ترميم صفوف الفريق عقب الفشل الأوروبي الجديد هذا الموسم.

وخرج فريق باريس سان جيرمان من دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، ليفشل الفريق مرة أخرى في الوصول لهدفه بالفوز باللقب الأوروبي.

وبالرغم من تعاقد باريس سان جيرمان مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، إلا أنه فشل من جديد في تحقيق هدفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان قررت الاستغناء عن كلاً من “أنخيل دي ماريا، كيرير، دراكسلر، باريديس وكورزاوا”.