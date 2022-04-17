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سان جيرمان يستغنى عن خمسة من نجومه في الصيف

الأربعاء 27 أبريل 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يستغنى عن خمسة من نجومه في الصيف



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قررت الاستغناء عن خمسة من لاعبيها لإعادة ترميم صفوف الفريق عقب الفشل الأوروبي الجديد هذا الموسم.

وخرج فريق باريس سان جيرمان من دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، ليفشل الفريق مرة أخرى في الوصول لهدفه بالفوز باللقب الأوروبي.

وبالرغم من تعاقد باريس سان جيرمان مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، إلا أنه فشل من جديد في تحقيق هدفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان قررت الاستغناء عن كلاً من “أنخيل دي ماريا، كيرير، دراكسلر، باريديس وكورزاوا”.

وأوضحت الصحيفة أن أنخيل دي ماريا كما يعلم الجميع سيرحل عن صفوف باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقده، حيث لا ترغب الإدارة في تمديد عقد ابن 34 عاماً، وسط اهتمام برشلونة ويوفنتوس بضمه.

بينما دراكسلر وكورزاوا وباريديس ليس لهم أي مكان في تشكيلة باريس سان جيرمان الحالية، لذلك ترغب الإدارة في بيعهم والاستفادة منهم مالياً.

وأضافت الصحيفة أن كيرير حالته مختلفة حيث لا ترغب الإدارة في الاستغناء عنه ولكن بسبب قيمته التسويقية ورغبة العديد من الأندية الألمانية والإنجليزية في ضمه، فإن نادي باريس وافق على بيعه خاصةً وأنه لا يشارك مع الفريق بسبب وجود الثلاثي كيمبيمبي وماركينيوس وراموس في خط الدفاع.

#باريس سان جيرمان #الصيف

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