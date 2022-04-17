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الاونروا : دفعات مالية ارسلت للبنوك لعدد من أصحاب البيوت المدمرة كليا بغزة خلال الحرب الاخيرة ..

الأربعاء 27 أبريل 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : دفعات مالية ارسلت للبنوك لعدد من أصحاب البيوت المدمرة كليا بغزة خلال الحرب الاخيرة ..



غزة / سما /

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين "الاونروا" انه قد تم تحويل دفعات مالية جديدة للبنوك في قطاع غزة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي ليتم دفعها كدفعات مقدمة لـ 69 عائلة دمرت بيوتها بشكل كامل خلال صراع مايو الماضي في 2021 ، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة.

وقال عدنان ابو حسنه المستسار الاعلامي للاونروا كما سيتم دفع 0.34 مليون دولار أمريكي كمساعدات نقدية لـ 137 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل جزئي لتمكينهم من إصلاح منازلهم مشيرا الى ان عملية اعادة البيوت المدرة كليا ستتواصل خلال الايام والاسابيع القادمة.

 

 

 

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