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الطفل “تبوّل” على العلم الإسرائيلي.. والد “سوكه” الأردني يُطالب بالهجرة إلى سيرلانكا

الأربعاء 27 أبريل 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطفل “تبوّل” على العلم الإسرائيلي.. والد “سوكه” الأردني يُطالب بالهجرة إلى سيرلانكا



وكالات

طالب مواطن أردني  تتهمه السلطات بدعم الحراك الشعبي بتسليمه جواز سفره  المحتجز حتى يتمكن هو وجميع أفراد عائلته من مغادرة البلاد إلى الأبد لإنها لم تعد تتسع له  ولعائلته بسبب سلسلة المضايقات الأمنية التي لا تتوقف.

ووجه المواطن فراس خلايله نداء علنيا بحضور نخبة من الأقرباء بالسماح له بمغادرة الوطن.

وقال الخلايله للسلطات أمام الكاميرا :إشحنوني إلى أي مكان في العالم ..لا أريد البقاء هنا وحتى سيرلانكا  مستعد للذهاب إليها.

ويزعم الخلايله أن دوريات الأمن القومي تعتقل أطفاله وأولاده إذا ظهروا في الشارع ويمثل بكثرة أمام الحاكم الإداري ويخضع للمضايقة خارج نطاق القانون .

والخلايله شهير بأنه والد الطفل “سوكه الخلايله” الذي أوقفه المحافظ العام الماضي بعدما ظهر في الشارع وبعمر 5 سنوات وهو “يتبول” على العلم الإسرائيلي ويؤكد الوالد أن عائلته لم تهدأ منذ حصل ذلك الحادث وأن طفله لا يستطيع الذهاب للبقالة لشراء الخبز.

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