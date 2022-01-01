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شباب خانيونس يتوج بلقب البطولة الرمضانية لأندية غزة

الأربعاء 27 أبريل 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب خانيونس يتوج بلقب البطولة الرمضانية لأندية غزة



غزة / سما /

توج شباب خانيونس بلقب بطولة الشهيد أحمد ياسين الرمضانية لكرة القدم التي نظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وجاء تتويج شباب خانيونس بعد الفوز على المجمع الإسلامي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

في الشوط الأول تبادل الفريقان الأفضلية وخطف مهند البحيصي هدف التقدم للمجمع الإسلامي من تسديدة صاروخية انتهى عليها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ضغط شباب خانيونس بقوة في الهجوم قبل أن يتعرض يوسف شلدان للطرد بالبطاقة الحمراء ويلعب المجمع منقوص العدد.

وحاول النشامى استغلال النقصص العددي ليتمكن رأفت للبردويل من تعديل النتيجة قبل أن يقتنص البديل رفيق عاشور هدف التقدم لشباب خانيونس.

وحاول المجمع تدارك موقفه ببعض المحاولات الهجومية لكن دفاع شباب خانيونس تماسك وحافظ على نتيجة التقدم والفوز والتتويج بالبطولة.

#شباب خانيونس #البطولة الرمضانية #بطولة الياسين #غزة #الاتحاد الفلسطيني

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