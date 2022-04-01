منتخب الشاطئية في مجموعة سهلة ببطولة غرب آسيا .. مواعيد المباريات

غزة / سما /

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية التي تقام في السعودية وتنطلق يوم السادس عشر من مايو الجاري المنتخب الوطني الفلسطيني في مجموعة سهلة إلى جانب منتخبي السعودية والبحرين.

وسيفتتح فدائي الشاطئية مبارياته في افتتاح البطولة أمام السعودية يوم 16 مايو، فيما يلعب مباراته أمام البحرين يوم 17 مايو.

وحسب نظام البطولة يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، وبذلك يمتلك الفدائي فرصة كبيرة للوصول لمراحل متقدمة في البطولة وتحقيق إحدى الميداليات الثلاثة.

وتأتي البطولة لمنتخب الشاطئية بعد انقطاع لفترة طويلة تحضيراً لبطولة كأس العرب التي تقام في السعودية أيضاً في شهر أكتوبر القادم.

واختار عماد هاشم المدير الفني لمنتخب كرة القدم الشاطئية 12 لاعباً لتمثيل الفدائي وهم: أحمد عفانة ومحمد أبو ريالة (شباب جباليا)، فادي جابر، وميسرة البواب (الصداقة)، محمد السدودي ومؤمن البواب (شباب رفح)، محمود النيرب وفادي العراوي (غزة الرياضي)، علاء عطية (اتحاد الشجاعية)، محمد حسان (الهلال)، ناجي النحال (اتحاد بيت حانون)، حازم شكشك (اتحاد خانيونس).

تلعب المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة وبعد انتهاء دور المجموعات سيتأهل صاحب المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى دور نصف النهائي ومن ثم الى النهائي لتحديد البطل.

وسيتم لعب مباريات تحديد المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.



