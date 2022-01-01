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الإسلامية المسيحية: وينيسلاند قدم معلومات مضلله إلى مجلس الأمن حول الأحداث في المسجد الأقصى

الأربعاء 27 أبريل 2022 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعربت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات عن أسفها لتبني المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام تور وينيسلاند للرواية الاسرائيلية للأحداث الدامية التي وقعت في المسجد الأقصى.

 وقالت الهيئة في بيان اصدرته اليوم الاربعاء، بأن الاحاطة الشهرية التي قدمها وينيسلاند الى مجلس الأمن تضمنت معلومات مضللة لحقيقة الأحداث التي جرت في المسجد الاقصى وما قامت به سلطات الاحتلال من اقتحامات واعتداءات وحشية على  المصلين.

 وأكدت الهيئة بأن مسؤولين فلسطينيين تواصلوا مع المعبوث الأممي خلال الاعتداءات التي تعرض لها المصلون داخل المسجد وتم وضعه في صورة الاوضاع، وأكدوا بأن اقتحام المسجد كان مخططاً ومبيتاً من جانب سلطات الاحتلال لتمكين المستوطنين من الدخول الى المسجد واقامة صلوات توراتية فيه.

 

وعبرت الهيئة عن استغرابها من ادعاءات وينيسلاند امام مجلس الامن من ان اسرائيل تحترم الوضع القائم في المسجد الاقصى، مؤكدة بان هذه مجرد اكاذيب، ومن المؤسف ان تصدر عن مسؤول اممي بهذا المستوى.

 واكدت الهيئة ان اخلال سلطات الاحتلال بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى اصبح واضحاً للجميع، ولا يمكن تجاهله او التستر عليه، وان ما يشهده المسجد الاقصى من اقتحامات واعتداءات وتقويض صلاحيات ومسؤوليات الاوقاف الاسلامية يشكل تقويضاً خطيراً للوضع القائم ولتفاهمات وزير الخارجية الامريكي السابق جون كيري في العام 2014 التي تم الاتفاق عليها في عمان بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والتي تؤكد على ان المسجد الاقصى هو مكان لصلاة المسلمين فقط.

 وطالبت الهيئة المسؤول الأممي التحلي بالمسؤولية وعدم الرضوخ للضغوط الاسرائيلية والاضطلاع بمهمته بشفافية وعدم الوقوف الى جانب السلطة القائمة بالاحتلال والعدوان.

#الإسلامية المسيحية #المسجد الأقصى #وينيسلاند

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