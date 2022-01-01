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بعد إصابته بكورونا: تدهور خطير على صحة الأسير الجربوع

الأربعاء 27 أبريل 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إصابته بكورونا: تدهور خطير على صحة الأسير الجربوع



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تدهورا صحيا آخر طرأ على وضع الأسير الجريح نور الدين الجربوع (27 عاما) من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا مساء الثلاثاء. ليلة أمس.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن درجة حرارته ارتفعت بشكل كبير وفقد الوعي وعلى إثر ذلك تم نقله لمستشفى "كابلان".

وأضافت أن الأسير الجربوع يعاني من ارتفاع حاد في الحرارة ومشاكل في الأمعاء، وهو الآن منوم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحمل رئيس الهيئة قدري أبو بكر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الجريح الجربوع، والذي اعتقل بعد إطلاق النار عليه في مخيم جنين وإصابته بعدة رصاصات، استقرت إحداها في العمود الفقري ما سبب إصابته بشلل نصفي.

ونقل مكتب إعلام الأسرى أنّ إدارة سجون الاحتلال أبلغت القيادة العليا لحركة "حماس" بتراجع صحة الأسير الجريح جربوع، ما استدعى نقله إلى مستشفى إسرائيلي دون الإفصاح عن اسمه.

وأشار المكتب إلى أنّه الاحتلال نقل الأسير الجريح جربوع قبل عدة أيام إلى عيادة سجن الرملة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير جربوع بتاريخ 9 نيسان/أبريل الجاري بعد اشتباك مسلح أصيب خلاله بجراح حرجة.

واعتقل جنود الاحتلال الأسير جربوع بعد أسابيع قليلة من الإفراج عنه من سجون السلطة التي اعتقل فيها لـ28 يوما.

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