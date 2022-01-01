بينيت : من الآن سأدفع نفقات طعام عائلتي من جيبي الخاص

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إنه من الآن فصاعدًا، سيتم دفع جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي.



ويأتي اعلان بينيت بعد انتقادات للنفقات التي تأخذها عائلته من خزينة الدولة مقابل وجبات الطعام، وفق ما تداولت القناة 13 العبرية.

وذكرت القناة في تقرير لها أن بينيت يكلف هو وأفراد أسرته حوالي 11500 شيكل شهريًا مقابل الطعام لعائلته على حساب خزينة الدولة.



وأضاف بينيت أن النفقات كان وفقًا للإجراءات، ولكنه اختار الاستماع إلى الجمهور.



وبعد إعلان بينيت، رد حزب الليكود عليه بالقول، إن "بينيت يذر الرمل في عيون الجمهور الإسرائيلي".



وأضاف الليكود: "يجب على بينيت أن يعيد إلى الإسرائيليين 50 مليون شيكل التي صرفها على نفقتهم في انتهاك للقانون مقابل تجديد منزله الخاص في رعنانا".