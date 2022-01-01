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الاحتلال ينصب خياما ويجرف أراضي في مسافر يطا

الأربعاء 27 أبريل 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من الخيام في منطقة المركز والحلاوة وغيرها من التجمعات في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال نصبت عددا من الخيام العسكرية في عدة تجمعات وخرب في مسافر يطا، وذلك ضمن خطتها المتواصلة لتشديد الخناق على المواطنين.

 كما شرعت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف بطول سبعة كيلومترات في تجمعات "جنبا، والحلاوة، والمركز"، تمهيدا لإحكام الإغلاق على مسافر يطا، وللحيلولة دون وصول العمال إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

#مسافر يطا #الاحتلال

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