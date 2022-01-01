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الاحتلال يفرج عن 6 صيادين من غزة بعد اعتقالهم فجر اليوم

الأربعاء 27 أبريل 2022 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 6 صيادين من غزة بعد اعتقالهم فجر اليوم



غزة/ سما /

أطلقت بحرية الاحتلال سراح 6 صيادين بعد اعتقالهم في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء من بحر رفح جنوب قطاع غزة.

واعتقلت زوارق حربية إسرائيلية 6 صيادين بعد مهاجمة مراكب صيد قبالة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع.

وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه تلك المراكب وحاصرتها قبل أن تقوم باعتقال 6 صيادين وتقتادهم بالإضافة لمركبين إلى ميناء محيط سواحل عسقلان.

والمعتقلون هم: محمود نبيل البردويل، ومحمد اسعيد أبو بطن وهو مصاب، وخليل أيمن البردويل، ومحمد أيمن البردويل، ومحمد إبراهيم البردويل وإبراهيم هويشل أبو عدوان.

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