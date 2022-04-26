مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

رام الله / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 26/4/2022:
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد عدد 365 شاحنة
تصدير عدد 12 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 95 شاحنة
تصدير 9 شاحنات
كميات البترول الواردة:
استيراد 17 شاحنة سولار
استيراد شاحنتين بنزين
استيراد 19 شاحنة غاز
ادخال 21 شاحنة وقود لمحطة الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 410 مسافر
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 590 مسافر قادمين من الجانب المصري.
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 262 معتمر