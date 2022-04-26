مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

رام الله / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 26/4/2022:

معبر كرم أبو سالم التجاري

استيراد عدد 365 شاحنة

تصدير عدد 12 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 95 شاحنة

تصدير 9 شاحنات

كميات البترول الواردة:

استيراد 17 شاحنة سولار

استيراد شاحنتين بنزين

استيراد 19 شاحنة غاز

ادخال 21 شاحنة وقود لمحطة الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 410 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 590 مسافر قادمين من الجانب المصري.

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 262 معتمر